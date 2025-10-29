Illa reunirá el 15 de noviembre a alcaldes en una jornada sobre las prioridades de los municipios

En el lado izquierdo, el secretario general de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran, Xavier Amor (2d); y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau (2i), se reúnen con representantes de la Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municip - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reunirá el próximo 15 de noviembre en una jornada en Món Sant Benet (Barcelona) a alcaldes para abordar las prioridades que las entidades municipalistas han trasladado al Govern, así como las acciones necesarias para desplegar el Estatut de Municipis Rurals.

Lo ha anunciado el secretario general de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran, Xavier Amor, en una rueda de prensa este miércoles después de una reunión encabezada por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, con representantes de la Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y la Associació de Micropobles de Catalunya (AMC).

Dalmau y Amor han abordado en el Palau de la Generalitat con Meritxell Budó (ACM), Josep Bigorra (FMC) y Joan Solà (Micropobles) las fases de materialización del Estatut de Municipis según las prioridades de los propios municipios.

La jornada tratará sobre financiación y fiscalidad con la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; vivienda y urbanismo con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y reforma y simplificación de la administración con el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

Amor ha expresado la voluntad del Govern de que la cumbre sea abierta a los municipios y ha abogado por los espacios de encuentro e intercambio de opiniones: "Esta ley si no la hacemos en equipo, juntos, sería muy complicada de poder desplegar", ha concluido sobre el Estatut de Municipis.

MERITXELL BUDÓ

La presidenta de la ACM, Meritxell Budó, ha celebrado tras la reunión que las entidades, de la misma manera que participaron de la redacción del Estatut de Municipis, puedan "participar activamente en el despliegue de los mecanismos que deben garantizar" su cumplimiento.

"Equilibrar territorialmente un país requiere de las herramientas necesarias, garantizar que todo el mundo pueda desarrollar su proyecto de vida viva donde viva", y ha concluido que el estatuto de municipios garantizará esas prioridades.

JOSEP BIGORRA

Por su parte, el vocal de la FMC Josep Bigorra ha explicado que las entidades han expuesto al Govern un conjunto de prioridades como las actuaciones en vivienda, financiación de escuelas rurales, movilidad, conectividad y financiación de los municipios.

Ha asegurado que han acordado con el Govern un calendario y unas comisiones de trabajo para desplegar los temas urgentes que preocupan a los municipios respecto al desarrollo de la ley.

JOAN SOLÀ

Finalmente, el presidente de la Associació de Micropobles, Joan Solà, ha instado a que el trabajo consensuado y trabajado que finalmente fue una realidad con el Estatut de Municipis "no quede en un cajón".

"Nuestra preocupación es y ha sido desde hace meses que el problema que tenemos en el mundo rural tenemos que ser capaces de resolverlo, y esta herramienta nos tiene que permitir resolverlo", ha zanjado.