Illa tras la ruptura Junts-PSOE: El Gobierno "le sienta muy bien a Catalunya y necesita estabilidad"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, antes de un acto en Esplugues de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorado, tras la decisión de la dirección de Junts de romper con el PSOE, que "el Gobierno de España le sienta muy bien a Catalunya y necesita estabilidad".

Lo ha dicho en unas breves palabras para responder a las preguntas de los medios sobre esta cuestión antes de un acto en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

La ejecutiva de Junts reunida el lunes en Perpignan (Francia) defendió por unanimidad romper con el PSOE, una decisión que someterán a validación de la militancia este miércoles y jueves.