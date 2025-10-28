Paneque no prevé "ninguna afectación en Catalunya" por la ruptura de Junts con el Gobierno

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Ejecutivo catalán no prevé "ninguna afectación en Catalunya" tras la ruptura con el Gobierno que acordó este lunes la ejecutiva de Junts.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, Paneque ha sostenido que el Govern continuará centrado "en sus prioridades", tras lo que ha mencionado los Presupuestos, las políticas de vivienda, de movilidad, de educación y de salud.

La portavoz ha descartado valorar esta decisión de los de Puigdemont: "El Govern no se manifestará sobre decisiones de cualquier partido, son dinámicas de partido que el Govern no valorará".

También ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que haga de mediador con Junts, o que Illa se haya ofrecido a hacerlo, y ha subrayado que la función del presidente catalán "no es de hacer de mediador, es de gobernar".

La portavoz del Govern ha expresado que confía en que se cumpla la voluntad de Sánchez de agotar la legislatura, y ha subrayado que el Gobierno del PSOE es bueno para Catalunya: "El presidente Sánchez ha dicho que quiere agotar la legislatura y confiamos que así sea".

"HABLAR Y DIALOGAR"

Ha señalado que sería una buena noticia que el conjunto de fuerzas democráticas, también Junts, estuvieran "dispuestas a hablar y dialogar sobre todo en aquellos aspectos que puedan tener impactos positivos sobre Catalunya".

Paneque ha agregado que confían en que "así sea", al ser preguntada por si cree que la ruptura de Junts puede complicar reformas legales como las necesarias para que la Generalitat recaude todos los impuestos.

Ha insistido en que confían en que haya una reflexión sobre el contenido de las diferentes propuestas que afecten a Catalunya y que puedan ser apoyadas por fuerzas que dicen defender los intereses de los catalanes, en alusión velada a Junts, y ha mencionado proyectos como el sistema de financiación y las mejoras en Rodalies: "No estamos preocupados por estas cuestiones".

Al ser preguntada por el avance de las elecciones en Extremadura al no lograr aprobar Presupuestos, Paneque ha respondido que "cada comunidad autónoma y cada presidente escoge lo que le parece mejor para los intereses de sus conciudadanos", y ha añadido que el Govern espera tener Presupuestos para 2026 y está trabajando con este objetivo.