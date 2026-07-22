Illa sitúa como principal reto de Raúl Moreno la asunción de más competencias en inmigración

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparece en el Parlament para explicar el relevo de la consellera Mònica Martínez Bravo por Raúl Moreno al frente del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha situado entre los principales retos de Raúl Moreno como nuevo conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat la asunción de más competencias en materia de inmigración: "Me gustaría que esto pudiera ocurrir y, si ocurre, también será un elemento esencial a trabajar prioritariamente desde este Departament".

Lo ha dicho este miércoles en el Parlament en su comparecencia a petición propia para informar sobre el relevo al frente de esta conselleria, el primer cambio en el Govern que nombró en agosto de 2024.

Sobre que el Govern asuma más competencias en inmigración, Illa ha asegurado que trabaja para que así sea, a pesar de que sea una iniciativa de Junts en el Congreso.

"El Govern y mi grupo lo apoyan", ha dicho, y ha añadido que espera que se produzca en los próximos meses.

También ha situado como prioridades la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la revisión de la cartera de servicios, el despliegue de la ley del tercer sector social y el sinhogarismo: "Lo hemos hablado con el conseller en el primer despacho que hemos tenido. Es un tema importante que debemos abordar porque es el termómetro moral de la sociedad catalana".

También ha destacado que, hasta el momento, Derechos Sociales ha impulsado la reforma de la Dgaia, la equiparación salarial de los profesionales del sector social, ha creado 3.200 nuevas plazas residenciales y ha impulsado el Pla Cura, que reforma el trámite de las ayudas a la dependencia, entre otras políticas.

"PAPEL DESTACADÍSIMO"

Illa ha aprovechado para agradecer el trabajo de la anterior consellera, Mònica Martínez Bravo, por haber dedicado estos años de su vida al servicio público y al interés general: "Para mí ha sido un orgullo", y ha reiterado, como hiciera el lunes, el día que anunció el relevo, que se trata de un cambio de conseller, pero no de políticas.

"Es un cambio de conseller, no un cambio de políticas. Y esto significa que este Departament seguirá teniendo una importancia muy relevante en el Govern, como todos. El rumbo del Govern es prosperidad compartida, y en el ámbito de compartir prosperidad, Derechos Sociales e Inclusión tiene un papel destacadísimo, que seguirá teniendo", ha expresado.

"ESTABILIDAD DE LOS EQUIPOS"

Entre los criterios para elegir a Moreno, ha explicado, ha tenido en cuenta la competencia personal, la integridad y la trayectoria; la pluralidad y transversalidad del Govern a nivel territorial, de género e ideológica y el sentido de equipo.

A estos 3 criterios se les han sumado, específicamente, la voluntad de estabilidad y de dar tiempo al desarrollo de las políticas de la conselleria de la que era el secretario general: "Una cosa es ser flexible y otra cosa es dar bandazos. Bandazos, en mi Govern, pocos. Hay un rumbo claro, hay una dirección clara, y por tanto he apostado, sí, por la estabilidad de los equipos".