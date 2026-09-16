Illa subraya en Extremadura que la propuesta catalana de financiación "beneficia a todo el mundo"

El presidente catalán, Salvador Illa, en La Zarza - EUROPA PRESS

Se reúne con María Guardiola antes de celebrar un acto institucional por la Diada

LA ZARZA (BADAJOZ), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha subrayado en una visita al Ayuntamiento de La Zarza (Badajoz) que la propuesta de Catalunya de financiación autonómica "no perjudica a nadie y beneficia a todo el mundo".

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a periodistas junto a su alcalde, Francisco José Farrona, antes de reunirse con la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

Illa ha afirmado que ha ido a Extremadura a "subrayar la solidaridad siempre, y especialmente ahora, de Catalunya con el conjunto de España" así como los vínculos entre ambas comunidades, que ha instado a mantener vivos.

21.000 MILLONES DE EUROS

"Hay 21.000 millones de euros que, con esta propuesta, la Administración General del Estado transfiere a las comunidades autónomas. Y son para la sanidad, son para la educación, y son para las políticas sociales", ha sostenido.

Asimismo, respecto a las críticas de algunos presidentes autonómicos como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, Illa ha zanjado: "Ganaría siempre más credibilidad quien, al criticar el modelo, propusiera uno alternativo, cosa que no he visto".

REUNIÓN CON GUARDIOLA

A las 13.15 horas ha empezado la reunión institucional en la Junta, en Mérida, entre Illa y Guardiola.

El encuentro se enmarca en la visita de Illa a la región para conmemorar la Diada de Catalunya durante la cual también ha participado en un acto ante el Monumento al Emigrante.