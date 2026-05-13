Illa tiende la "mano" a los docentes ante sus reivindicaciones y les emplaza a la reunión del jueves

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una atención a los medios desde California (Estados Unidos), donde este miércoles inicia un viaje institucional - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha tendido la "mano" este miércoles a los docentes ante sus reivindicaciones en la segunda de las 17 jornadas de huelga del sector en Catalunya y les emplaza a la reunión del jueves con el departamento de Educación.

Illa ha lanzado un mensaje de "respeto" tanto al derecho de huelga, como al derecho de los niños a ser educados, al de las familias a que sus hijos sean educados y al derecho de movilidad, ha dicho en una atención a los medios de comunicación desde California (Estados Unidos), en el inicio de su viaje institucional a la ciudad estadounidense.

El objetivo del viaje institucional de Illa, que viaja junto a los consellers de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, y de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, es renovar las alianzas y reforzar la vinculación con este estado en ámbitos estratégicos como el tecnológico, el de investigación, el audiovisual y el institucional.