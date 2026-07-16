Illa ve una buena noticia el aval del TJUE a la Amnistía y pide su aplicación "diligente e integral"

Sigue en directo la última hora de la sentencia del TJUE sobre la Ley de Amnistía

1104673.1.260.149.20260716111905
Vídeo de la noticia
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Actualizado: jueves, 16 julio 2026 11:47
Seguir en

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado satisfecho con el aval de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) y ha pedido su aplicación de forma "diligente e integral".

"Europa dice sí a la amnistía. Catalunya dice sí al futuro", ha dicho en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat.

Ha afirmado que la amnistía es la voluntad de la "inmensa" mayoría de los catalanes y que la resolución abre un futuro de esperanza y liderazgo para Catalunya además de ser una "muy buena noticia" para Catalunya, el resto de España y la democracia.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado