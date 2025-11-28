Illa ve en la IA una "fuente de progreso" que requiere una estrategia para mejorar la sanidad

Illa ve en la IA una "fuente de progreso" que requiere de una estrategia para mejorar la sanidad - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que la inteligencia artificial (IA) es una "fuente de progreso" para la que hace falta aplicar una estrategia alineada con el bien común y para mejorar la sanidad y la investigación, con diagnósticos más precisos, en sus palabras.

Lo ha dicho este viernes en el acto de celebración del 30 aniversario del laboratorio farmacéutico Leo Pharma en España, al que también han asistido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el director general de Leo Pharma Iberia, Juan Francisco Cuello; y la directora de Acceso al Mercado y Asuntos Corporativos, Isabel Betoret.

"Catalunya cuenta con la mitad de la producción farmacéutica de España. Muchos laboratorios han venido a Barcelona por su calidad y porque tienen unas condiciones y un coste de vida aceptables", ha destacado Illa, quien ha añadido que se trata de un sector al que la Generalitat quiere acompañar de la mano con el Gobierno.

Ha apuntado que, para ello, es necesario "transformarlo para adaptarse al nuevo mundo, para no estancarse", mediante una estrategia para la aplicación de la IA y con cohesión social.

"Hemos superado problemas muy duros con confianza y cohesión social. Cuando las cosas van bien, nos tienen que ir bien a todos: si la Bolsa va bien y las gente no puede acceder a la vivienda, levanta el dedo", ha remarcado el presidente de la Generalitat.

LEO PHARMA

Sobre el 30 aniversario de Leo Pharma en España, Illa ha puesto en valor que cuenta con una gobernanza que permite una estabilidad empresarial y accionarial y que el sector privado y las instituciones públicas vayan de la mano, así como su "promoción del talento y clima de trabajo agradable".

Por su parte, Hereu ha calificado a Leo Pharma de "representante de uno de los sectores industriales que el Gobierno quiere que crezcan", al tiempo que ha invitado a la empresa a producir en España.

Además, ha subrayado que "cumple casi todos los parámetros que uno quiere como ministro de Industria: innovación, exportación, calidad, productividad, buenos salarios, equidad, valor añadido y décadas presentes en nuestra realidad productiva".

Por parte del Ayuntamiento de Barcelona, Valls ha reivindicado Barcelona como "la capital científica y tecnológica de España y uno de los principales 'hubs' científicos y tecnológicos de Europa", y ha sostenido que su sistema sanitario y su ecosistema universitario crean un círculo virtuoso extremadamente positivo, en sus palabras.

ESTRATÈGIA CATALUNYA IA 2030

El director general de Leo Pharma Iberia, Juan Francisco Cuello, ha recordado que la compañía lleva 30 años en España, pero 117 a nivel global, y ha alabado la Estratègia Catalunya IA 2030 del Govern, que contempla la inversión de 1.000 millones de euros en cinco años para incentivar la incorporación de IA.

"Es una excelente noticia porque abre un horizonte de posibilidades para la salud, sostenibilidad e interés colectivo", ha celebrado Cuello.