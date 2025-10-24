Illa ve "más cerca" la oficialidad del catalán en la UE tras abrirse un diálogo España-Alemania

Archivo - El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la Fiesta de la Rosa del PSC, a 21 de septiembre de 2025, en Gavà, Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ve "más cerca" de conseguir que el catalán sea un idioma oficial de la Unión Europea (UE) después que este viernes España y Alemania hayan acordado abrir un diálogo bilateral sobre esta cuestión, uno de los acuerdos entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

"Estamos más cerca de conseguir que el catalán sea oficial en la UE. Tengo plena confianza en que lo haremos posible", ha valorado el presidente, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha adjuntado el comunicado emitido por ambos países.

"Nuestros dos gobiernos han acordado hoy abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española de que sus lenguas cooficiales distintas al español sean reconocidas como oficiales en la UE de forma que sea aceptable para todos los estados miembros", reza el comunicado emitido por España y Alemania.