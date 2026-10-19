Illa ve en riesgo el autogobierno de Catalunya y avisa a Feijóo: El catalán "no se toca"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene al inicio de una reunión con los delegados del Govern en el exterior, en el Palau de la Generalitat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el autogobierno de Catalunya está en riesgo, y ha avisado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su propuesta sobre el modelo lingüístico y la enseñanza del catalán: "La lengua catalana no se toca".

"Uno de los elementos del autogobierno más destacados es la lengua catalana. Y aquí también quiero ser muy claro: la lengua catalana no se toca. Lo digo por comentarios y mensajes que he oído esta mañana", ha advertido Illa durante un acto en la Generalitat este lunes, en alusión velada al líder popular.

Según Illa, el autogobierno está en riesgo porque "algunos lo quieren, no congelar, sino simplemente eliminar", y ha lamentado que haya quien use la lengua como un elemento de confrontación y división.

Ha continuado afirmando que el catalán es un elemento capital de la personalidad política de Catalunya: "Lo sabemos perfectamente los que vivimos en Catalunya. Además, los que lo dicen, lo dicen de oído y con una dosis alta de ignorancia".

Todo ello, tras la propuesta de los populares que plantea garantizar la enseñanza en castellano en toda España, planteamiento que choca con la inmersión lingüística en Catalunya.