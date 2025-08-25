Illa y Vendrell (Incasòl) se reúnen para abordar el "reto" del acceso a la vivienda en Catalunya

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el director general del Institut Català del Sòl (Incasòl), Jaume Vendrell - GOVERN

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el director general del Institut Català del Sòl (Incasòl), Jaume Vendrell, se han reunido este lunes para abordar el "reto" del acceso a la vivienda en Catalunya, ha informado Illa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El presidente ha asegurado que el acceso a la vivienda es "uno de los grandes retos que tiene Catalunya" y ha recordado que desde el Govern trabajan con las diferentes administraciones para alcanzar el objetivo de 50.000 viviendas protegidas en 2030.

Illa anunció un nuevo programa de vivienda pública a finales de 2024, cuando explicó que el Govern destinaría 4.400 millones de euros --1.100 millones cada año-- a este propósito hasta el final de su mandato.