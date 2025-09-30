Illa viaja a Roma este miércoles por el Milenario de Montserrat y los 40 años del Festival de Peralada

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, realizará un viaje institucional a Roma entre este miércoles y el viernes con una agenda institucional y cultural en el marco de la conmemoración del Milenario de la Abadia de Montserrat y el 40 aniversario del Festival Castell de Peralada, que se celebrarán en la capital italiana.

En un comunicado este martes, el Govern ha explicado que, coincidiendo con estas dos efemérides, la Abadia de Montserrat y el Festival de Peralada "se han unido para celebrar en Roma unas jornadas culturales con el apoyo del Govern".

Illa se reunirá este miércoles con el presidente de la región del Lazio, Francesco Rocca, y después con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, durante el Festival delle città que organiza la Lega delle Autonomie Locali Italiane, que agrupa alcaldes y presidentes regionales progresistas de Italia.

El jueves se encontrará con el presidente de la región de Emilia-Romaña, Michele de Pascale; visitará la comunidad de Sant Egidio; pronunciará una conferencia en la Università de la Sapienza centrada en Europa y el contexto internacional actual.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA CATALANA

Illa también promoverá la cultura catalana en la celebración de unas jornadas en Roma coincidiendo con el Milenario de la Abadia de Montserrat y el 40 aniversario del Festival de Peralada.

El jueves a las 18.30 horas el presidente asistirá al concierto 'Terradellas a la Ciutat Eterna' y el viernes a las 11.30 inaugurará la exposición 'Montserrat: un millennio, una contribuzione benedettina nella costruzione dell'Europa'.