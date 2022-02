La ilustradora Ana Penyas gana el IV Premio ACDCómic por 'Todo bajo el sol'

Mayte Alvarado, mejor autor emergente de 2021

La ilustradora y diseñadora valenciana Ana Penyas ha ganado el IV Premio ACDCómic a mejor obra nacional, que otorga la Asociación de Críticos y Divulgadores del Cómic de España (ACDCómic), con 'Todo bajo el sol' (Salamandra Graphic).

El jurado ha destacado el inteligente uso de los recursos del cómic de Penyas (Valencia, 1987) y la combinación de técnicas de dibujo para analizar, a partir de la implicación emocional de los lectores, uno proceso como el de la turisficación y gentrificación de la costa de Levante, ha informado este lunes la asociación en un comunicado.

La ACDCómic también ha reconocido con el premio a mejor autora emergente a Mayte Alvarado (Badajoz, 1978), autora de 'La isla' (Reservoir Books') por su capacidad evocadora, gracias a un dibujo de poso poético y un notable uso del color, que le permite recrear atmósferas oníricas y mágicas.

La presidenta de ACDCómic, Elena Masarah, ha celebrado la consolidación de los premios pese a su corta trayectoria, ha considerado que "aportan un estímulo más a la etapa de eferverscencia que atraviesa el cómic español", y ha subrayado que son necesarios para reconocer el trabajo de los autores al proceder de la crítica y la divulgación.

Por primera vez, el premio recae por primera vez en dos autoras en ambas categorías, una cuestión que han celebrado las ganadoras.

Alvarado ha declarado estar muy contenta de compartir el premio con Penyas: "Ahora se nos ve más a las mujeres en el cómic y tengo la situación de que hemos venido para quedarnos".

Penyas ha esperado que el triunfo de dos mujeres no sea noticia en un futuro: "Ojalá no tengamos que sorprendernos más porque unos premios los ganen solo mujeres como tantos años los ganaban los hombres y no pasaba nada".

Los ganadores de los premios de la ACDCómic participarán en una publicación gratuita que la asociación edita y distribuye en librerías y bibliotecas, que cuenta con una una doble portada inédita que realizarán Penyas y Alvarado, además de entrevistas con ambos, reseñas y perfiles del resto de finalistas en la categoría de autor emergente.