Imanol Arias y María Barranco protagonizan 'Mejor no decirlo' en el Goya: "Siempre hay que escuchar"

La actriz María Barranco y el actor Imanol Arias, en la presentación de 'Mejor no decirlo' en el Teatre Goya de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los actores Imanol Arias y María Barranco protagonizan en el Teatre Goya de Barcelona la comedia 'Mejor no decirlo' en la que dan vida a un matrimonio que sabe cuándo hablar y cuándo es mejor callar: "Siempre hay que escuchar", ha dicho el actor en rueda de prensa.

La obra, que llega a Barcelona tras su exitoso paso por Latinoamérica y una gira por España, está dirigida por el argentino Claudio Tolcachir y se verá en el Goya desde este miércoles hasta el 12 de abril.

Imanol Arias ha asegurado que la obra es "una alabanza al hablar" y a escuchar, a partir de dos personajes hilarantes que sienten la necesidad de hablar para ser felices, aunque uno de ellos esconda un secreto.

El actor ha remarcado que en la obra se muestra que se puede tener un pensamiento crítico y hacerse preguntas y reservas: "Lo profundo es que se aman, pero que pueden hacerse preguntas", ha añadido.

El actor ha dicho que es un matrimonio de segundas nupcias y que la evolución de los personajes es como uno de ellos lidia con un "dolor que lleva 30 años manejando".

La actriz María Barranco ha dicho que no todo es blanco o todo es negro, están los claroscuros, y ha subrayado que el matrimonio disfruta dialogando: "Dialogar en todas partes hay que hacerlo" en un momento que no abunda, ha añadido.

EL 'AMIGO DE CRISTAL'

Preguntado por si es una obra que nada a contracorriente en contextos como el actual de falta de diálogo, ha afirmado que "el hablar y el escuchar es algo muy poco común" en tiempos de 'scrolling' y de dirigentes mundiales que confunden.

Ha dicho que lo que ha denominado el 'amigo de cristal', en referencia al móvil, está determinando "la dificultad para saber qué pasa y qué le pasa" a uno, y que el teatro es precisamente eso saber qué pasa en la sociedad y qué le pasa al individuo.

Los intérpretes han mostrado su apoyo a la iniciativa 'Cap Butaca Buida', que se celebra este sábado en los teatros catalanes, y han asegurado que tienen gira prevista hasta junio o julio de 2027.