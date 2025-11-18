Archivo - El Incasòl finaliza la construcción de 18 viviendas en Montmeló (Barcelona). - INCASÒL - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha finalizado la construcción de un edificio de 18 viviendas, una de ellas adaptada, y de 18 plazas de aparcamiento en la calle del Poeta Joan Maragall de Montmeló (Barcelona), informa en un comunicado este martes.

El bloque cuenta con una planta baja y dos plantas piso, dispone de un núcleo principal con escalera y ascensor y uno secundario con escalera, y los pisos tienen una superficie útil de 57 m2, dos dormitorios con ventilación cruzada natural y soleamiento directo en solsticio de invierno.

Las obras se han basado en un proyecto del equipo técnico de Oikosvia Arquitectura SCCL, con la colaboración de especialistas como UTE BAC 3, Bureau Veritas e Idea10.