El incendio de un autobús obliga a cortar la AP-7 en Tarragona en sentido sur

TARRAGONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un autobús cuando circulaba por la AP-7 ha obligado a cortar esta vía a la altura de Les Gavarres (Tarragona) este miércoles por la tarde, han informado fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

El incidente se ha producido a las 15.27 horas en el punto kilométrico 1.158 y ha obligado a cortar el tráfico en sentido Valencia después de que las llamas se extendiesen a unos matorrales cercanos.

Hasta el lugar se han trasladado 8 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que ya han estabilizado el fuego que afecta a la vegetación y han extinguido el incendio del vehículo, según han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El SCT ha confirmado que no hay ningún herido, dado que no había ningún pasajero en el autobús en el momento de los hechos.

El corte de la vía provoca 3 kilómetros de retenciones en sentido sur.