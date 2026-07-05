El incendio de la Bisbal (Girona) sigue estabilizado pero los Bombers prevén un día "complicado"

Vista del incendio de La Bisbal d'Empordà, a 4 de julio de 2026, en Cruïlles-Sant Sadurní de l'Heura, Girona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de intervención de Bombers de la Generalitat, Joan Rovira, ha explicado que el incendio iniciado este viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona), que ha quemado más de 2.000 hectáreas, sigue en fase de estabilización este domingo, pero ha expresado preocupación por un día que prevé "complicado", especialmente en el flanco derecho, que limita con el espacio natural de les Gavarres

En declaraciones a los medios este domingo, ha asegurado que durante la noche las condiciones meteorológicas han sido "relativamente beneficiosas" para las tareas de extinción y que seguirán trabajando durante toda la jornada.

Ha apuntado que les preocupa la presencia de focos secundarios que dificultan fijar un perímetro de manera clara, lo que genera un perímetro "muy irregular" y ha advertido de que este domingo las temperaturas serán muy elevadas y habrá presencia del viento de marinada, que puede empujar el flanco derecho.

Ha detallado que durante la noche se han centrado los esfuerzos en el flanco derecho para evitar la reproducción del fuego o un salto que pudiera adentrar el fuego en les Gavarres y, respecto al flanco izquierdo, los trabajos han continuado para sofocar la reproducción que se produjo este sábado por la tarde y espera que, a lo largo del día, se pueda consolidar la estabilización de esta zona.

Sobre los efectivos de Bombers en el terreno ha dicho que este domingo el número de unidades trabajando es el mismo, pero durante el día se irán reduciendo para "reequilibrar la capacidad de respuesta" en otros puntos de Catalunya.

VIVIENDAS AFECTADAS

Sobre las viviendas afectadas por el fuego ha señalado que hay 8 casas que han sido afectadas por completo y otras 8 con una afectación parcial, además de algunas industrias que se han visto afectadas en el exterior y otras incidencias como algunos vehículos quemados.

Por ello, ha concretado que el Grupo de Estructuras Colapsadas (Grec) de Bombers hará este domingo una valoración del estado en que se encuentran cada una de estas edificaciones diseminadas por diversas zonas del incendio.

CONFINAMIENTOS

Acerca de los confinamientos en los municipios de la zona afectados ha explicado que todavía se deben visitar y observar zonas afectadas y, a partir de aquí, las autoridades comunicarán la decisión, por lo que ha llamado a evitar el "turismo de incendio" y ha pedido responsabilidad a la ciudadanía.

Ha añadido que este domingo tienen la voluntad de "intentar normalizar al máximo" que los afectados por el fuego puedan volver a sus casas.