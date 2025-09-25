Un informe de la UNESCO pide reconocer mejor a las direcciones escolares y fomentar su carrera

Archivo - Varios niñas con mochilas a la salida del colegio Pia Balmes, que la nueva normativa del Govern convertirán en espacio libre de humo, a 23 de septiembre de 2022, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Informe GEM 24/5 'Leadership in education: lead for learning' de la UNESCO, presentado este jueves en un acto en Barcelona, señala la necesidad de reconocer mejor profesionalmente y económicamente a las direcciones de los centros educativos en Catalunya, así como impulsar su carrera profesional en la dirección pedagógica.

Es una de las principales conclusiones del análisis y adaptación de dicho informe a la realidad catalana, que han presentado representantes de la UNESCO, el LID Barcelona, el Col·legi de Doctors i Llicenciats-Col·legi de Docents y la Societat Catalana de Pedagogia, han informado en un comunicado este jueves.

Señalan que el liderazgo pedagógico de las direcciones es "limitado", porque dedican el 44% de su tiempo a tareas administrativas y alrededor del 21% a tareas pedagógicas, por lo que señalan la necesidad de incorporar figuras que asuman tareas administrativas y gerenciales.

Además, se ve necesario que las direcciones aumenten su autonomía en la posibilidad de escoger a sus equipos y adaptar las metodologías, así como revisar la selección y la formación de los profesionales docentes porque, aseguran, hay "poca exigencia" en el acceso a la profesión y no se evalúa sistemáticamente su trabajo.

Finalmente, abogan por mejorar la colaboración entre centros, que la inspección educativa incorpore tareas de apoyo, y no únicamente de control, además de desplegar el Decreto de Autonomía, el Decreto de direcciones y el Decreto para definir los perfiles y la provisión de trabajos docentes.