Ingresan en el CIE 11 identificados en la operación policial en el Metro de Barcelona

Publicado 29/08/2019 12:29:40 CET

BARCELONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de guardia de Barcelona decretó el miércoles a última hora de la tarde el ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 11 identificados en la operación contra carteristas en el Metro de Barcelona del martes, el dispositivo 'Draga', ha informado la Policía Nacional a Europa Press.

Según ha avanzado Ser Catalunya, la Policía tiene un máximo de 60 días para expulsar a estas personas a su país de origen o dejarlas en libertad.

Cada una de las personas, sin embargo, tiene derecho a hacer trámites para intentar revocar la expulsión y solicitar al juez su puesta en libertad, según fuentes de la Policía Nacional.

Los Mossos d'Esquadra y Policía Nacional iniciaron el martes el operativo 'Draga' contra carteristas en el Metro de Barcelona que acabó con la identificación de hasta 70 personas y 23 detenidos, uno arrestado por una orden de búsqueda pendiente por hurto y otros 22 por la Ley de Extranjería.

De estos 22, la Policía Nacional puso el miércoles a 16 a disposición de un juez de guardia de Barcelona para solicitar su ingreso en el CIE.

IRIDIA: "BATIDAS BAJO PERFIL RACIAL"

El Centro por la Defensa de Derechos Humanos Irídia criticó la operación al considerar que las actuaciones eran "batidas bajo perfil racial" y aseguró que son una práctica ilegal.

"No podemos pasar del #CiesNo en el Parlament en 2015 a esta situación en 2019", señaló la entidad en su cuenta de Twitter el mismo día del dispositivo, y alegó que la policía no puede identificar a personas en base a su perfil racial.

"Este dispositivo es un atajo que no tiene cabida en un sistema democrático. Si se ha cometido un delito tendrá que ser el juez quien decida si procede la expulsión", añadió Iridia, que también indicó que un antecedente policial no es penal y hasta que haya condenas no se puede hablar de delitos cometidos.

"DELINCUENTES MULTIREINCIDENTES", SEGÚN MOSSOS

En declaraciones a los periodistas ante la Sagrada Familia el martes, la inspectora de Mossos Mònica Lluís y el inspector de Policía Nacional Pedro Santos aseguraron que los trasladados a comisaría --esposados y en vehículos policiales-- eran presuntos carteristas multireincidentes.

Lluís, jefa del Área de Seguridad del Transporte Metropolitano de Mossos, explicó que el dispositivo consistió, durante unas dos horas, en detectar "delincuentes multireincidentes 'in fraganti' o localizando víctimas potenciales" con el objetivo de prevenir hurtos e identificarles y comprobar su situación administrativa y judicial.

Santos, inspector jefe de la Ucrif en Barcelona, defendió que "no se ha hecho una identificación masiva de extranjeros, se ha hecho una identificación selectiva de delincuentes".