La iniciativa Tech City Barcelona arranca en la Llotja de Mar con Chacón y Collboni

Las actividades principales se celebrarán desde este martes hasta el jueves, con 5.000 inscripciones

La iniciativa Tech City Barcelona ha arrancado este martes en la Llotja de Mar en una mesa redonda con la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de Barcelona Tech City, Miguel Vicente.

También han participado la vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca; el consejero delegado de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Carlos Grau, y el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro.

Tech City Barcelona ha llegado a unas 5.000 inscripciones a sus actividades principales, que se celebrarán desde este martes hasta el jueves en la Llotja de Mar, y la iniciativa ha sido impulsada por la asociación de emprendedores Barcelona Tech City, tras la cancelación del Mobile World Congress (MWC) y de sus programas paralelos, como el Four Years From Now (4Y4N), pensado para empresas emergentes.

Chacón ha resaltado que esta mesa redonda muestra la colaboración público-privada y la colaboración entre admininistraciones, en línea con lo expresado por Navarro, que ha puesto en valor que "forjar alianzas" como la de esta iniciativa permite crear muchas y buenas oportunidades.

La consellera de Empresa y Conocimiento ha celebrado que esta semana se han podido mantener dos eventos de Acció, el Brokerage Event y el Open Challenge Innovation, que ha señalado que ya han programado en dos días más de 1.000 reuniones con entre 400 y 500 empresas, lo que ha recalcado que ejemplifica el "espíritu" de la iniciativa.

"MOMENTO MUY DELICADO"

Collboni ha aplaudido que agentes privados y públicos se hayan comprometido "en un momento muy delicado" con la suspensión del MWC, y ha defendido que si se le quita el 'Tech' al nombre de la iniciativa continuaría funcionando.

"Lo que no íbamos a permitir es que una cancelación nos frustrara y nos arrebatara ese liderazgo" que tiene Barcelona en la economía digital y tecnológica, ha subrayado el primer teniente de alcalde durante su intervención.

"INICIATIVA ESPONTÁNEA"

Roca ha expuesto que el Tech Spirit Barcelona es "una iniciativa espontánea" que ha surgido de manera inesperada con la colaboración público-privada y que permitirá durante tres días pensar el futuro para Barcelona y Catalunya.

Grau ha defendido que el espíritu de Barcelona se ve en la movilización de sus diferentes agentes para crear iniciativas como ésta en diez días, con la colaboración también de universidades, entidades y corporaciones.

BARCELONA, CAPITAL

El consejero delegado de la MWCapital ha subrayado que también se apoya en su liderazgo en múltiples campos, como los de la salud, la supercomputación y el 5G: "Todo el mundo está mirando a nuestra ciudad como capital".

Navarro ha agregado que "frente al miedo" por la anulación del Mobile ha habido valentía y audacia y que el CZFB crea oportunidades como las del Tech Spirit Barcelona, siendo espíritu y fábrica del sector tecnológico que está llamado a participar en las jornadas en La Llotja.