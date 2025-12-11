El inicio del soterramiento de la Granvia de L'Hospitalet (Barcelona) se retrasa a 2027

Quirós e Illa junto al director del Consorcio para la reforma de la Granvia, Raúl Alvarín, junto a una maqueta del proyecto - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Illa destaca la ciudad como ejemplo de integración "contra actitudes de mirar el futuro con miedo"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El proyecto para soterrar la Granvia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) entre la Rambla Marina y el río Llobregat, a la altura del barrio de Bellvitge, finalmente se iniciará a principios de 2027 y no en el último semestre de 2026, como estaba previsto en un principio.

Lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, en la firma del convenio que permitirá al consistorio obtener la financiación para poder empezar las obras, que está previsto que finalicen en 2031.

Illa ha asegurado que una vez culmine el proyecto, se completará el "pentágono metropolitano de la prosperidad" proyectado por el Govern, formado por el Aeropuerto y el Puerto de Barcelona, la Zona Franca, la Fira de Barcelona y, finalmente, el BioClúster d'Innovació i Salut que protagonizará los nuevos terrenos generados por el soterramiento.

Por su parte, Quirós ha destacado la "convicción compartida" con la Generalitat para abordar los retos de L'Hospitalet, una tranformación que, en sus palabras, ya no se lleva a cabo únicamente desde un despacho de Barcelona, sino desde la propia ciudad.

PLAZOS

Mediante el convenio, la Generalitat se compromete a avanzar los casi 40 millones que le corresponden al Ayuntamiento de L'Hospitalet para abordar las obras --que se suman a sus 28,4 millones-- y que el consistorio podrá devolver en forma de parcelas, resultantes del soterramiento.

De este modo, los 40 millones se suman a los 28,4 del propio Govern, mientras que el resto del total de 130 millones lo aportarán los propietarios privados afectados por la remodelación, integrados en el Consorcio para la Reforma de la Granvia de L'Hospitalet.

Así, la primera fase del proyecto --en la que se incluye el soterramiento-- podrá empezar a principios de 2027 con obras que se prolongarán hasta 2030, mientras que la segunda fase de reurbanización (60 millones de euros) se activará en 2029 y finalizará en 2031, dando por acabada la transformación.

INTEGRACIÓN

Illa, que ha destacado el "liderazgo" de Quirós al frente del Ayuntamiento de L'Hospitalet, ha subrayado los diferentes proyectos en materia de seguridad, educación y regeneración urbana que se están llevando a cabo en la ciudad de la mano del Govern.

Asimismo, ha reivindicado a L'Hospitalet como ejemplo de acogida e integración "contra actitudes de mirar tanto el presente como el futuro con miedo".