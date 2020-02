Interinas del SOC critican que el Govern "se desocupa" de su precariedad

Actualizado 07/02/2020 18:37:59 CET

La Plataforma d'Interines del SOC ha criticado que el Govern "se desocupa" de la precariedad de la plantilla del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), organismo adscrito a la Generalitat que tiene las competencias en materia de empleo, ha informado la plataforma este viernes en un comunicado.

Las interinas se han reunido con la directora general de Función Pública de la Generalitat, Pilar sorribas, y la secretaria de Administración y Función Pública, Annabel Marcos, y han advertido de que la postura del Govern es la de "no querer solucionar el problema de abuso de temporalidad que la misma administración ha generado".

Han asegurado que el Govern no está respondiendo a sus demandas y que "no se moverán" si no hay ninguna sentencia judicial que les obligue a hacerlo.

Han avisado de que el SOC "mantiene en fraude de ley" a 333 trabajadores del organismo --258 son mujeres--, que podrían ser despedidos sin haber regularizado su situación y sin ningún tipo de indemnización, después de haber trabajado 15 años de media.

"La voluntad parece ser la de no seguir el objetivo de su propia creación: llevar a cabo una 'política orientada al pleno empleo estable y de calidad'. Incluso nos atreveríamos a decir que, al ignorar este capital laboral, el SOC nunca podrá garantizar unos servicios ocupacionales de calidad en la sociedad catalana", han censurado.

Han resaltado que su caso es como el de miles de interinas de las administración municipal, autonómica y estatal: "Interinas en femenino, porque las mujeres somos una media del 70%".

"¿Qué opción nos queda ante su negativa a resolver este conflicto laboral que no solo afecta al SOC sino a todos los servicios públicos y a su normal funcionamiento? Nuestra lucha contra la precariedad es también la lucha contra la precariedad de todos los servicios públicos", han sostenido.