Intervienen 3 kilos de metanfetamina en un vehículo que circulaba por la Diagonal de Barcelona

Imagen de la droga y dinero recogido por la Guardia Urbana. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona pararon este miércoles un vehículo a la altura del número 535 de la avenida Diagonal y le encontraron 3 kilos de metanfetamina.

En un comunicado de este viernes, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que lo detuvieron porque circulaba con la luz posterior fundida para advertirlo de la infracción y cuando el vehículo se detuvo, el copiloto intentó huir corriendo con una mochila y que uno de los agentes consiguió recuperar.

Además de los 3 kilos, en el registro de la bolsa también encontraron 23,6 gramos de speed, 2,2 gramos de cocaína y 6.035 euros en efectivo.