Las inversiones HealthTech en Catalunya superan los 228 millones de dólares en 2021, un 200% más

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las inversiones en el sector HealthTech en Catalunya superaron los 228 millones de dólares en 2021, lo que supone el triple que un año antes, cuando se registraron 62,4 millones de dólares.

Así se extrae del informe 'Comparison of HealthTech Ecosystems' elaborado por Xartec Salut y la consultora EY, y que analiza y compara los ecosistemas de Catalunya, Dinamarca, Boston, Israel y Corea del Sur.

Xartec Salut hará publico el informe el próximo lunes coincidiendo con la celebración de la mesa redonda 'Best Practices for Techtransfer in HealthTech', que reunirá a expertos internacionales en transferencia de tecnología.

El objetivo de debate será extraer recomendaciones que ayuden a dinamizar la transferencia de tecnología en el sector de las tecnologías de la salud de Catalunya.

"MERCADO EN CRECIMIENTO"

El informe analiza cinco ecosistemas de tecnologías de la salud y califica Catalunya como un "mercado en crecimiento" dentro del sector.

De hecho, identifica 266 inversores, 178 empresas emergentes fundadas después de 2010, 13 centros de operaciones y aceleradoras, 41 centros de investigación, 19 hospitales con actividad de investigación y 12 universidades.

También recomienda, para hacer efectivo este crecimiento, contar con un número importante de centros tecnológicos, incubadoras, aceleradoras y corporaciones internacionales.

REFORZAR EL CONOCIMIENTO

Además, apuesta por reforzar la base de conocimiento, fomentar sinergias entre tecnólogos y sanitarios y contar con una buena red de conexiones dentro del ecosistema.

Entre 2017 y 2021, Catalunya recibió 392,1 millones de dólares en financiación para startups de tecnologías de la salud, el 92,7% de las cuales de origen privado.

Este nivel de inversión sitúa Catalunya en tercera posición de los ecosistemas analizados, por detrás de Boston (Estados Unidos) e Israel, y por delante de Corea del Sur y Dinamarca.