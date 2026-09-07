Investigadoras de la UIC trabajan en una plataforma de telerehabilitación para personas con ataxias

COMUNICADO: Investigadoras de UIC trabajan en una plataforma de telerehabilitación para personas con ataxia hereditaria - UIC

Incorpora elementos de gamificación que hacen más lúdica la recuperación BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las investigadoras y docentes del Grado en Fisioterapia de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Selma Peláez y Rosa Maria Cabanas trabajan en el desarrollo de una plataforma de telerehabilitación para que las personas con ataxias hereditarias puedan realizar ejercicio terapéutico desde casa con el seguimiento de profesionales, ha informado la UIC en un comunicado este lunes.

El proyecto parte de dos estudios previos del mismo equipo investigador sobre los efectos de este ejercicio en personas con estas patologías, un conjunto de enfermedades neurológicas minoritarias que afectan principalmente a la coordinación y el equilibrio y que afecta a unas 2.500 personas en España.

En estos estudios, los pacientes completaron programas de ejercicio desde casa guiados por videotutoriales con sesiones 5 días a la semana y distintas modalidades de seguimiento, con elementos de gamificación que hacen más lúdica la recuperación y favorecen la adherencia.

Los resultados concluyeron que la telerehabilitación es una opción "viable y segura" para estos pacientes y apuntaron a posibles beneficios funcionales.

Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia este martes, las investigadoras han insistido en que para las personas con enfermedades neurológicas mantener una rehabilitación continuada puede ser clave para preservar su funcionalidad y autonomía, aunque señalan que en el caso de enfermedades minoritarias acceder de forma regular a profesionales no siempre es fácil.

INCORPORACIÓN DE VIDEOJUEGOS

Las investigadoras detectaron en los estudios el interés de los pacientes por disponer de una herramienta que hiciera fácil mantener el ejercicio en casa, por lo que decidieron impulsar esta plataforma con videojuegos, y el objetivo del equipo es avanzar hacia una herramienta concebida específicamente para personas con ataxia.

Peláez ha asegurado que una plataforma de ejercicio terapéutico "no puede ser igual para una persona con Parkinson, esclerosis múltiple o ataxia hereditaria".

COLABORACIÓN CON EL HOSPITAL CLÍNIC

El proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo y uno de sus ejes será el diseño centrado en el usuario, que se trabajará en colaboración con el Departamento de Experiencia del Paciente del Hospital Clínic de Barcelona, y ha recibido el apoyo de UICInnovació, el programa de valorización y transferencia de la UIC.

La plataforma prevé también incorporar una red de fisioterapeutas con formación o interés específico en ataxias hereditarias que puedan hacer el seguimiento de los pacientes.