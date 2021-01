Investigadores monitorizan Edificios de Consumo Energético Casi Nulo con una nueva herramienta

BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio dirigido por investigadores de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en cooperación con la Netherlands Organisation for Applied Scientific Research han creado una herramienta de diagnóstico para "evaluar y garantizar el correcto rendimiento" de los Edificios de Consumo Energético Casi Nulo (nZEB, por sus siglas en inglés).

En un comunicado este lunes, la universidad ha concretado que han desarrollado un "entorno de prueba virtual" para monitorizar el rendimiento energético de estos edificios que han desplegado en una vivienda de Holanda.

Esta herramienta muestra que la desviación en el rendimiento energético del edificio respecto a las condiciones esperadas se debe a "las tasas de infiltración y las propiedades constructivas", en las que incluye la calidad del cristal de la fachada del edificio.

Este entorno puede servir para ayudar a la industria de la construcción y a las empresas de instalación a analizar el rendimiento de sus productos de forma proactiva, además de "impulsar los enfoques europeos para el desarrollo sostenible".

El estudio forma parte del proyecto 'Methodology for analysis of thermal energy storage technologies towards a circular economy' (Matce) que coordinan investigadores de la URV y financia el Gobierno.