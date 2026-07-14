Investigan una presunta agresión sexual entre dos menores de 13 años en Tàrrega (Lleida)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan una presunta agresión sexual que se produjo este pasado fin de semana en Tàrrega (Lleida) entre dos menores de 13 años de edad, según explican fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Segre', una niña de 13 años alertó de que había sido agredida sexualmente por otro menor de la misma edad.

El caso se ha trasladado a Fiscalía de Menores y a servicios sociales ya que, al tener 13 años, el presunto autor es inimputable.