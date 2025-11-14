El IPC se mantiene en el 2,6% en octubre en Catalunya

Asistentes al Mercat dels Encants, a 10 de noviembre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya se mantuvo en el 2,6% en octubre respecto a un año antes, la misma cifra que durante el mes de septiembre, según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual subió hasta el 3,1%, una décima más que en el mes anterior (3%), y la tasa anual de la inflación subyacente también aumentó una décima, hasta el 2,5%.

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Illes Baleares (3,6%), Comunidad de Madrid (3,6%) y Comunitat Valenciana (3,5%), mientras que Murcia (2,2%), Canarias (2,5%) y Catalunya fue donde menos subieron los precios.

