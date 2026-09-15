El IPC sube hasta el 4% en agosto en Catalunya

Archivo - Las mangueras con los diferentes tipos de gasolina, en una gasolinera de Barcelona- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya subió hasta el 4% en agosto respecto a un año antes, cinco décimas por encima del dato de julio (3,5%), según datos de este martes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 4,3%, 7 décimas más que en el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente disminuyó una décima, hasta el 2,9%, respecto al séptimo mes del año.

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Cantabria (+5,1%), Galicia (+4,8%) y Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid (+4,7%), mientras que en Canarias (+3,8%) y La Rioja y Asturias (+3,9%) fue donde menos subieron los precios.

Los precios que más subieron en junio en Catalunya respecto al mismo mes de un año antes fueron transporte (+8,2%), restaurantes y alojamiento (+6,5%), ocio (+5,1%), vivienda (+4,3%), seguros y servicios financieros (+4%) e información y comunicaciones (+3,8%).

Crecieron en menor medida los precios de cuidado personal y otros (+3,1%), bebidas alcohólicas y tabaco (+1,8%), hogar (+1%), sanidad (+0,9%), alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,7%) y educación (+0,1%), mientras que bajaron los de vestido y calzado (-13,5%).

POR PROVINCIAS

Por provincias, la variación interanual del IPC en agosto se situó en el 4,8% en Girona, el 4,4% en Tarragona, el 4,2% en Lleida y el 3,8% en Barcelona.

Respecto al mes anterior, los precios subieron un 0,9% en Tarragona y Lleida, un 0,8% en Girona y un 0,5% en Barcelona.