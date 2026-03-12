Iqoxe y GEO trabajan en una alianza para convertir CO2 en un activo para la electromovilidad - IQOXE

TARRAGONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iqoxe ha recibido en sus instalaciones la visita de una delegación de Green Energy Origin (GEO), con la que mantiene negociaciones "muy avanzadas" para una alianza para construir una nueva unidad productiva en las instalaciones de la petroquímica en La Canonja (Tarragona), informa en un comunicado este jueves.

Este nuevo centro, que supondrá una inversión de 100 millones de euros y permitirá la creación de 50 empleos, estará especializado en la producción de un material esencial para la creación de baterías eléctricas para vehículos, concretamente solventes de alta pureza, que son compuestos esenciales para fabricar estas baterías.

Este nuevo producto será creado a partir de óxido de etileno y CO2, lo que sigue la línea estratégica marcada por Iqoxe en el ámbito del desarrollo de nuevas líneas de producción sostenibles y medioambientalmente responsables, con la descarbonización como elemento esencial en la hoja de ruta de la compañía.

De hecho, esta futura unidad de producción permitirá ahorrar la emisión a la atmósfera de hasta 50.000 toneladas anuales de CO2, dado que este elemento será reaprovechado como componente básico en el proceso productivo de esta nueva unidad de negocio, según la compañía.

En concreto, el nuevo producto a desarrollar estará formado por un 50% de CO2 y un 50% de óxido de etileno, con una previsión de producción de 100.000 toneladas anuales.