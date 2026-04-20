Isabel Fernández dirige un documental sobre Carmen Laforet: "Mantuvo la coherencia todo el tiempo"

Carátula del documental 'Por qué no escribo nada' sobre Carmen Laforet - AL PATI

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora catalana Isabel Fernández se adentra en la vida de la escritora Carmen Laforet en el documental 'Por qué no escribo nada', que se estrena en el 10 Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest, y ha asegurado sobre la autora: "Lo que más me impacta es que mantuvo la coherencia todo el tiempo. Esa capacidad de visión de lo que quiere ser y hacia dónde" desde la juventud.

En una entrevista de Europa Press, Fernández ha subrayado ese compromiso con sus principios prescindiendo de la carga de las "concepciones peyorativas que se aplican sobre una mujer que decide seguir su camino" en extrema libertad, en un documental que llegará a las salas de cine el 6 de noviembre.

Uno de los temas del documental es la libertad que Laforet aplica a la creatividad y a mantener la coherencia en todo momento, que la aleja del arquetipo de mujer en la posguerra española: "Ella quiere ser libre como lo son los demás seres humanos, los del género masculino".

Fernández ha asegurado que se interesó por la figura de Carmen Laforet al descubrir una "figura enorme" con una influencia fundamental en el desarrollo de la literatura contemporánea en español, y por su conexión en uno de sus temas de interés, como es el papel de la mujer creadora en la sociedad.

Ha afirmado que le interesa un tipo de documental centrado en el personaje y quería hablar de Laforet "no de lo que opina la gente" sobre ella, y más en una persona en el que la naturaleza de lo que se conoce de ella es mayoritariamente por la opinión de otros.

"Tenía que ir a su voz", ha dicho Fernández, que tuvo en la correspondencia un apoyo para entender al personaje desde el punto de vista de la mujer y huir del machismo y la misoginia a la que se enfrentó la escritora, y que le ha permitido poder contarlo audiovisualmente, tanto su infancia en Canarias, la consecución del Premio Nadal y su renuncia al foco público.

Para ello, la documentalista propone una fórmula en la que son los propios textos de Laforet, en su mayoría correspondencia, los que ejercen de hilo conductor, a lo que se suma material de archivo con la escritora --calcula que no llega a 3 minutos del total del filme pero con la sensación de que aparece durante todo el metraje--, imágenes de archivo de la época, escenas ficcionadas con Mónica López en el papel de la autora y artículos en prensa.

Fernández ha afirmado que el documental sin voz también es un "paseo visual por la historia de la mujer en todo el siglo XX", una capa que también le interesó añadir a la película.

CANARIAS

Uno de los aspectos del documental es la infancia y adolescencia de Carmen Laforet en Canarias antes de regresar a Barcelona y establecerse en Madrid, un periodo menos conocido, y Fernández ha enfatizado que a cualquier artista "su mirada se le forma en el espacio en que crece y se educa".

El documental aporta correspondencia, además de la que mantuvo con Ramon J.Sender, Elena Fortún y Emilio Sanz de Soto y está publicada, no editada con sus amigos de Canarias, que se convierten en el "cuerpo esencial" del trabajo.

Fernández ha opinado que ese periodo canario ayuda a entender a la escritora, a la que el triunfo en el Premio Nadal con 'Nada' debió ser un impacto muy fuerte por su carácter antagónico: "Es una persona que le gusta vivir su privacidad", ha remarcado.

La directora ha asegurado que ella siguió escribiendo en todo momento, tanto novela como correspondencia, y ha recordado que ella decía que "escribir no es publicar, no se mide por el peso de lo que se publica".

Ha afirmado que Laforet no está justamente conocida ni reivindicada, incluso por mujeres que tienen un "preconcepto" sobre ella, y que espera que el documental ayude a ponerla en su sitio, porque a nivel académico está más estudiada.