La izada de la senyera en el Parlament con Illa, Rull y Collboni abre los actos de la Diada

Izada de la senyera ante el Parlament de Catalunya por la Diada - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha acogido este jueves por la tarde, vigilia de la Diada de Catalunya, el acto solemne de izada de la bandera de Catalunya, la senyera, que han encabezado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

La Cámara ha celebrado por segundo año consecutivo la izada de la senyera, que mide 54 metros y que se instaló en 2025 de forma permanente ante la fachada del edificio para recuperar una tradición de "solemnidad e importancia" a este símbolo.

El acto ha contado entre sus asistentes con una amplia representación política e institucional, con los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; los expresidentes de la Generalitat José Montilla y Pere Aragonès, y los líderes sindicalistas Camil Ros (UGT) y Belén López (CC.OO.).

También han asistido los líderes de los grupos parlamentarios y diputados de los grupos del PSC-Units, Junts, ERC y Comuns; no han asistido representantes del Parlament de PP, Vox, CUP ni AC, aunque sí que lo ha hecho el líder popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

El acto ha iniciado con cinco miembros de la Guàrdia d'Honors de los Mossos d'Esquadra trasladando la senyera desde el interior del Parlament, con el acompañamiento de la 'Marxa vella del comte Starhemberg' interpretada por Ministrers de la Ciutat.

La Guàrdia d'Honors de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Gala han desplegado y anclado la bandera, que se ha izado al sonido de 'El cant de la senyera', interpretado por el Orfeó Català.

'ASSEMBLEES DE PAU I TREVA' Y PAU CASALS

El acto ha continuado con la lectura del texto 'Oliba. Mil anys de pau i treva de Déu' de Jaume Coll Mariné a cargo del actor Lluís Soler, y las interpretaciones musicales del proyecto Músiques de la Catalunya Mil·lenària, con Jordi Savall y solistas de La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI.

En concreto, han sonado las anónimas 'Veri dulcis in tempore' y 'Quant ai lo mon consirat' y la canción 'Pax! In nomine Domini! de Marcabru.

Posteriormente, se ha proyectado el discurso de Pau Casals en la sede de las Naciones Unidas en 1971 con la interpretación, de fondo y a boca cerrada, de 'El cant dels ocells' a cargo del Orfeó Català.

El acto ha concluido con la interpretación del himno nacional de Catalunya, 'Els Segadors', a cargo del Orfeó Català.

Con la senyera ya ondeando junto al Parlament, ha dado comienzo la recepción institucional a representantes políticos, económicos, culturales y sociales en el exterior del Palau del Parlament, tradición de la vigilia de la Diada entre 1980 y 2008 que se recuperó el año pasado.