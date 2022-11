Jaime Mayor Oreja recibirá en Barcelona el Premio Luchador por la Familia

BARCELONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Interior, presidente de la plataforma Neos y de la federación europea One of Us, Jaime Mayor Oreja, recibirá el VII premio Luchador por la Familia que otorga la Plataforma per la Família, informa la entidad este martes en un comunicado.

El premio internacional Luchador por la Familia será para el presidente de la Federación de Asociaciones Familiares Católicas de Europa (Fafce), el italiano Vincenzo Bassi.

Es la séptima edición de estos galardones, que se instituyeron para reconocer la tarea de personas que "trabajan en favor de la familia" en todos sus ámbitos.

Los premios se entregarán el lunes 14 de noviembre durante una jornada sobre natalidad y políticas de familia en la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) de Barcelona.

Mayor Oreja también ha sido eurodiputado, portavoz de la Delegación Española del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, diputado del Congreso y candidato a la Presidencia del País Vasco.

Bassi, doctor en Derecho Constitucional Europeo y abogado ante la Magistratura Superior Italiana, es vicepresidente de la Unión de Juristas Católicos (Ugci) y delegado para los asuntos internacionales, jurídicos y económicos del Consejo Directivo del Fórum de las Asociaciones Familiares de Italia.