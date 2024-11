Jaime Rodríguez de Santiago, nuevo director general de Airbnb para España y Portugal

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Airbnb ha nombrado a Jaime Rodríguez de Santiago nuevo director General para España y Portugal con la finalidad de "poner en valor los beneficios que la actividad de la plataforma genera en los destinos, especialmente en los menos tradicionales y las áreas rurales", informa en un comunicado.

Rodríguez de Santiago se incorpora para seguir impulsando los viajes y el hospedaje en la plataforma, y abogará por trabajar con los gobiernos en regulaciones "equilibradas y proporcionadas", que fomenten un turismo responsable e impulsen el bienestar económico, tanto de los anfitriones como de las comunidades locales.

El nuevo director para España y Portugal tiene 15 años de experiencia en gestión, emprendimiento y operaciones internacionales en empresas del ámbito tecnológico, actualmente es director del Programa de Liderazgo y Gestión en el Instituto Tramontana, y presenta 'Kaizen', un podcast centrado en el aprendizaje continuo que se encuentra entre los 100 mejores en España.

"Como emprendedor, he seguido de cerca los pasos de Airbnb y siempre me ha impresionado los beneficios que los viajes pueden llegar a aportar a las comunidades. Airbnb no solo apoya las economías locales, también promueve los viajes auténticos y sostenibles", ha asegurado Rodríguez de Santiago.

El director regional de Airbnb para EMEA, Emmanuel Marill, ha asegurado que "Jaime es la persona perfecta para liderar el negocio de Airbnb en España y Portugal. Su espíritu emprendedor, combinado con muchos años de experiencia trabajando con equipos internacionales y escalando grandes empresas en un entorno profundamente colaborativo, será un gran activo para la comunidad de Airbnb".