Jaime Sánchez (Medvida Partners), en el ranking de abogados de empresa europeos de Chambers Global 2026

Jaime Sánchez Santiago - MEDVIDA PARTNERS

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la asesoría jurídica y secretario del Consejo de la aseguradora española Medvida Partners, Jaime Sánchez Santiago, ha sido incluido en el ranking de los 100 mejores abogados de empresa de Europa, en la clasificación 'General Counsel' de los Chambers Global 2026.

Es el segundo año que la compañía de análisis e investigación jurídica Chambers publica el ranking 'Global Market Leaders - General Counsel' de abogados de empresa, una clasificación europea transversal que cubre todos los sectores empresariales, informa Medvida Partners este martes en un comunicado.

Sánchez es licenciado, máster y doctor en Derecho, miembro de los colegios de abogados de Madrid y Nueva York, y compagina su actividad profesional con su actividad docente como profesor asociado en distintos centros académicos.