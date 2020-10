Jaume Giró pone en marcha una consultora de comunicación y reputación

Anna Cristeto es la directora de Giró Consultants

BARCELONA, 5 Oct.

Jaume Giró ha anunciado este lunes la puesta en marcha de Giró Consultants, Reputation & Strategy, una consultora que nace con el objetivo de prestar servicios a empresas y a altos directivos para gestionar la comunicación y reputación.

Es una consultora independiente de la que Giró es el presidente y socio único, mientras que la periodista Anna Cristeto será la directora, informa la empresa en un comunicado.

Giró ha definido su objetivo al comunicar en una sociedad en plena transformación: "Eliminar todo lo superfluo, renunciar a los lugares comunes y quedarnos con la idea esencial a partir de la cual construir y gestionar con eficacia la comunicación. Se trata de crear valor desde la esencia".

La firma nace para ayudar a dar respuesta en la gestión de la reputación en un momento que califica de histórico, caracterizado por una sociedad compleja, "con numerosos y atomizados micropoderes, y con una audiencia crítica" que demanda instituciones comprometidas y altos directivos con reputación.

LOS OBJETIVOS

La consultora ofrece servicios en ámbitos como la comunicación de crisis, análisis del entorno, public affairs, relaciones con los medios, identidad corporativa y marca, así como en estudios de medición de opinión, thought leadership, elaboración de contenidos y estrategia digital.

Giró ha dicho que es momento de 'back to basics' para abordar el pensamiento y la estrategia: el pensamiento de los ciudadanos y una estrategia para hacerles ver que una persona o institución hace bien las cosas, "que puede contar que las hace bien y que por tanto merece el poderoso intangible de la confianza de la opinión pública".

Jaume Giró fue hasta diciembre de 2019 director general de la Fundación Bancaria La Caixa y miembro del comité estratégico de inversiones de Criteria; antes fue director general adjunto de CaixaBank y director general de Comunicación y Gabinete de la Presidencia en Repsol y Gas Natural, además de consejero de diversas sociedades.

Anna Cristeto es una periodista con más de 20 años de trayectoria en información socioeconómica, política y empresarial como directora de 'El Periódico' y delegada de la agencia de noticias Europa Press en Catalunya, tras haber trabajado en 'Expansión', 'La Gaceta de los Negocios' y 'La Vanguardia'.

También está en el proyecto el periodista Sergi Saborit, que, como se anunció hace unos días, es el director del magazín online 'The New Barcelona Post' ('The NBP'), un "proyecto periodístico independiente" con información empresarial, cultural y social que potencie la 'marca Barcelona', resaltando el talento de la ciudad y contribuyendo a reactivar su economía y su cultura en plena pandemia.