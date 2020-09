Javier Pacheco aspira a repetir como líder de CC.OO. Catalunya, con "motivación" para encarar la crisis

Consideraría una gran noticia que LG ocupara los terrenos de Nissan pero es cauto hasta confirmarse

BARCELONA, 6 Sep.

El secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, se ha mostrado "con ganas" de repetir en el cargo que ocupa desde hace tres años, de cara al congreso del sindicato que empezará este noviembre.

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que aún tienen muchos proyectos en mente para impulsar desde el sindicato, y más en el actual contexto "muy difícil" de crisis socioeconómica provocado por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Ha defendido que no le falta "motivación" para encarar la nueva crisis y los conflictos que vienen, puesto que cuando más problemas hay más soluciones hacen falta.

"No me he cansado", ha remarcado Pacheco, que confía y cree que conseguirá los avales para volverse a presentar para liderar la organización, para lo cual primero mantendrá conversaciones con las diferentes organizaciones de CC.OO. de Catalunya, con el objetivo de saber si continúan compartiendo su proyecto de liderazgo.

En caso afirmativo, prevé recabar apoyos desde finales de septiembre, cuando se aprobarán las normas de participación y las bases del congreso del sindicato y se empezarán a presentar candidaturas.

NISSAN

Pacheco, también trabajador de Nissan, ha celebrado la posibilidad de que la compañía surcoreana LG muestre interés en los terrenos de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, pero se ha mostrado cauto hasta que se confirme.

Considera "una buena opción" que en las fábricas de la automovilística se desarrollaran y fabricaran baterías eléctricas, acompañando y promoviendo el desarrollo del vehículo eléctrico en el territorio.

Para él, sería una gran noticia que LG ocupara los terrenos, pero ha advertido que hoy por hoy no está cerrado y hay que esperar a que se confirme.