Joan Garriga (Vox) lamenta que se aprueben unos "malos Presupuestos" que apenas se podrán ejecutar

Archivo - El diputado de Vox, Joan Garriga, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 20 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Parlament Joan Garriga ha considerado que las cuentas que se aprobarán este jueves son unos "malos Presupuestos" que apenas se podrán ejecutar y que, a su juicio, representan un nuevo fracaso del Govern.

"Estamos discutiendo el Presupuestos de toda una legislatura porque luego no habrá nuevos pactos. Estamos contrastando el modelo de Catalunya que ustedes defienden y los que defiende Vox", ha subrayado en su intervención en el debate presupuestario del Parlament.

Tras recordar que los últimos Presupuestos que se aprobaron eran de 2023, ha asegurado que Catalunya está "peor" que entonces y que las cuentas de este año saldrán adelante con el mismo apoyo que las anteriores, el de PSC, ERC y Comuns.

"Tenemos más inflación, más dificultades para acceder a la vivienda, más infierno fiscal, más pobreza y las familias no llegan a fin de mes. Y presentan unos Presupuestos que parecen redactados para una Catalunya imaginaria e idílica", ha reprochado.

Para Garriga, las cuentas tienen "más administración que soluciones, más estructuras que resultados y más propaganda que gestión", además de acusar al Govern de ser una máquina de recaudar impuestos y de repartir subvenciones.