Joan Garriga (Vox) pide "responsabilidades penales" y políticas por la situación de Rodalies

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, durante una rueda de prensa, en el Parlament, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Durante su comparecencia ha acusado a PSC y PP de preferir que Junts tenga un senador autonó - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha pedido "responsabilidades penales" y políticas por los cortes e incidencias en la red de Rodalies durante la última semana y ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de los consellers de la Generalitat implicados.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes desde la cámara catalana, en la que ha recordado que su formación ha presentado querellas contra el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y la expresidenta Isabel Pardo de Vera.

"No puede pasar ni un día más con estos gobiernos que tienen una gestión criminal de los servicios públicos", ha afirmado.

Según Garriga, se está produciendo una "falta de inversiones" en la red ferroviaria no solo en Catalunya sino en el conjunto del Estado y ha señalado que, a su parecer, los responsables son los directivos de Adif y Renfe.

"Y también son responsables, evidentemente, y los principales son los que han nombrado y mantienen a estos directivos", ha dicho, y se ha referido al PSOE, Sumar, Junts y ERC que, según él, son responsables.

Además, ha añadido que la situación de Rodalies "no es un tema de competencias, porque que la Generalitat de Catalunya tenga competencias no garantiza que las cosas vayan bien" y ha afirmado que un ejemplo es la educación que, dice, está hundida, en sus palabras.