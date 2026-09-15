Joan Garriga (Vox) tilda de "burla" la conferencia de Illa y le acusa de estar fuera de la realidad

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha tildado de "auténtica burla" la conferencia de este lunes del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y le ha acusado de estar totalmente fuera de la realidad de Catalunya.

En una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, Garriga ha criticado que Illa "salió a vender su triunfalismo, su propaganda", y ha negado que la economía vaya bien y que Catalunya esté más unida que nunca.

"Los separatismos están aflorando gracias al PSC y a sus cesiones continuas al separatismo; continuamos con los problemas agravados de inseguridad, falta de vivienda e infierno fiscal. Encima, Illa tuvo el cinismo de invitarnos a imaginar la Catalunya de los próximos 10 años", ha agregado.

"CAMBIAR DE PRIORIDADES"

El portavoz de Vox ha asegurado que Catalunya no necesita "más recursos materiales y económicos, sino cambiar de prioridades aplicando, por ejemplo, la prioridad nacional en todos los aspectos".

Preguntado por qué le parece que Illa haya dejado a Vox fuera del debate sobre el modelo educativo, Garriga ha afirmado que los socialistas "son unos sectarios, unos antidemócratas, unos tipos que tienen mucho miedo al crecimiento de Vox".

Aunque ha remarcado que les hace "cierta ilusión" haber quedado fuera del debate porque, ha dicho, el modelo que defiende Vox es radicalmente diferente al que pondrán el resto de grupos parlamentarios y el Govern sobre la mesa.

"Supongo que no quieren escuchar esto a la cara, que es lo que le diría a la consellera o al presidente, que son unos impresentables que han hundido la libertad y la calidad educativa", ha zanjado.