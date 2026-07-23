Joan Guillén, reelegido presidente del Consell de Gremis hasta 2030

Archivo - Joan Guillén, revalida como presidente del Consell de Gremis de Catalunya - CONSELL DE GREMIS DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Joan Guillén ha sido reelegido por unanimidad como presidente del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme hasta 2030 en las elecciones de la entidad.

Se ha proclamado como candidatura única en el proceso electoral, informa el Consell en un comunicado este jueves.

El empresario catalán, que es también presidente del Gremi de Floristes, ha señalado como "ejes vertebradores" del Consell cuestiones como la movilidad, el relevo generacional y el prestigio de los oficios y de los profesionales.