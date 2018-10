Joan Margarit busca el origen de su poesía en 'Per tenir casa cal guanyar la guerra'

Publicado 05/09/2018 12:58:04 CET

Descubre una faceta narrativa al bucear entre recuerdos de infancia, adolescencia y primera juventud

El poeta y arquitecto Joan Margarit bucea entre sus recuerdos de infancia, adolescencia y primera juventud en busca del origen de su millar de poemas en el libro 'Per tenir casa cal guanyar la guerra' (Proa), que el editor, Josep Lluch, ha considerado su "primer libro narrativo de envergadura en prosa".

En la presentación de la obra este miércoles en el Ateneu Barcelonès, Margarit ha explicado que el libro es fruto de cuatro años de trabajo de investigación personal, que "no ha sido improvisado ni escrito con frivolidad", ha añadido el editor.

"Mis primeros recuerdos tienen la nitidez con que a veces nos sorprende la salida del sol, probablemente los recuerdos de senectud también la tendrían si me quedara suficiente tiempo para considerarlos, en realidad son la puesta del sol, queda solo el misterio", dice al inicio del libro, que ve un complemento a su libro compilatorio de poesía.

Y prosigue: "El niño aprendió a utilizar la soledad para hacer frente al dolor y al infortunio, pero el recuerdo hay que tratarlo con dureza; como he dicho en algún poema, no me fío del recuerdo, como tampoco me fío del sexo, pero ambos me vinculan con la vida".

La intención del libro, que empieza con imágenes duras de la guerra, es comprender el motivo por el que unos recuerdos determinados se mantienen presentes, duros y luminosos, sin tener que acudir a una agenda o álbum familiar.

El único punto de partida escrito es un diario de su madre que cuenta la noche en que nació Margarit en 1937 en un ocupado pueblo de Sanaüja (Lleida), así como un papel que recreó con su madre sobre la secuencia de domicilios por los que vivieron y las fechas.

Así, empieza con imágenes de una "Catalunya pobre", pero feliz, en casa de su abuela paterna en Sanaüja: "No hay el menor síntoma de una infancia desgraciada ni infeliz, no podía; a me dieron de comer patatas hervidas".

La obra "no deja de ser la historia ni la investigación de porqué uno es así", y puede tener interés para alguien que le importe un pito la poesía, añade el Premio Nacional de Poesía 2008.

Margarit, que describe la infancia como la "patria" del ser humano, porque no puede haber otra, asegura que vivió una época muy dura, pero no se reconoce infeliz de pequeño, porque comía y no le pegaban.

"FELICIDAD DENTRO DE LA SOLEDAD"

En cambio, evoca una infancia solitaria, que en la adolescencia le llevó a explorar, practicar un ritual de soledad a través de paseos y descubrimientos literarios y culturales, también a través de la arquitectura: "La felicidad dentro de la soledad me viene de allí".

En la obra, el lector podrá ver a Margarit en un balcón de Girona, aunque también vivió en Santa Coloma de Gramenet, Rubí (Barcelona), en Figueres (Girona), en Barcelona --donde coincidió en el edificio con el expresidente de Planeta José Manuel Lara y la baronesa Thyssen-- y ,finalmente, en Santa Cruz de Tenerife.

La obra se publicará en castellano dentro de un mes de la mano del sello Austral, y será presentado este sábado en La Setmana del Llibre en Català, en la plaza de la Catedral de Barcelona.