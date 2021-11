Joan Ollé se ve objeto de un "linchamiento injustificado" e insiste en su inocencia

Inaugura 'Espai Canuda 26' para producciones de pequeño

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director artístico Joan Ollé se ha desvinculado de cualquier caso de presunto acoso sexual y abuso de poder en el Institut del Teatre de Barcelona, y ha asegurado haber sido objeto de un "linchamiento injustificado", por el que fue apartado de la docencia en febrero de 2021.

Así lo ha dicho este jueves en rueda de prensa para presentar su nuevo proyecto artístico, donde ha sido arropado por amigos suyos como el cantante Joan Manuel Serrat, la periodista y diputada de Cs en el Parlament Anna Grau, el dramaturgo Jordi Coca, el actor Pep Munné y su abogado, Xavier Melero.

"No es la primera vez que era objeto de una caza de brujas", ha dicho Ollé en un comunicado leído ante los periodistas, en el que ha referenciado varios artículos del Código Deontológico del Col·legi de Periodistes de Catalunya que, según él, no fueron respetados al informar de presuntos abusos en el Institut del Teatre.

Ha asegurado que pese a su "manera de ser y hacer, y a no ser un modelo de virtudes" --ha admitido ser políticamente incorrecto y mal hablado en ocasiones, además de haber bebido en clase y usar apelativos cariñosos como 'cariño' o 'amor mío'-, él no ha tenido actitudes homófobas, hostiles o humillantes hacia alumnos y no ha cometido ningún tipo de maltrato psicológico, acoso o abuso.

CRITICA LA POCA DIFUSIÓN AL ARCHIVARSE LA CAUSA

Ha criticado que no se diera, según él, derecho a réplica ni se respetara su presunción de inocencia, y ha lamentado que no se hiciera tanta difusión de las conclusiones de la comisión del Institut del Teatre, que "por unanimidad no vio indicios suficientes para considerar casos de abuso o acoso", por lo que se archivó la causa contra él y se levantaron las medidas cautelares.

"Si ha habido alguna víctima, el más afectado he sido yo, que he perdido trabajo y dignidad", ha advertido el director teatral, que ha destacado el daño social, moral, profesional y económico que ha causado esta polémica a su familia y ha asegurado haber recibido amenazas vejatorias y violentas.

NUEVO ESPACIO MULTIDISCPLINAR EN BARCELONA

Tras finalizar su etapa como docente en el Institut del Teatre, Ollé ha presentado su nuevo proyecto, 'Espai Canuda 26', un espacio en el centro de Barcelona dedicado a la producción de espectáculos en pequeño formato de artes escénicas y otras disciplinas, donde no descarta volver a ejercer de profesor.

Ollé empezará este mismo lunes los ensayos de las dos producciones en las que está trabajando en este nuevo espacio --una, junto a Pep Munné-- y ha explicado que ha recibido un encargo de una productora teatral para realizar otro espectáculo y que está escribiendo un libro, "prácticamente" acabado.