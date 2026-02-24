Joan Subirats afirma que la democracia "convive mal" con la aceleración tecnológica

El catedrático en Ciencia Política y exministro de Universidades, Joan Subirats, después de la entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El catedrático en Ciencia Política y exministro de Universidades Joan Subirats ha asegurado que el contraste entre la dinámica de la democracia, que intenta respetar los derechos de todo el mundo, y el rápido avance científico puede suponer un problema: "La democracia convive mal con la aceleración tecnológica", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

Subirats, que también fue concejal de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona bajo la alcaldía de Ada Colau, ha publicado este febrero 'La brecha entre saber y hacer' (Anagrama), donde explora la relación entre el conocimiento científico, los avances tecnológicos, la toma de decisiones políticas y el sistema democrático.

El exministro ha defendido que las políticas basadas en evidencia deben partir de la hipótesis que "en democracia y en política, la verdad científica no es la misma que la verdad democrática", es decir, que la verdad democrática se basa en la relación entre la evidencia científica y los intereses y situaciones sociales que existen respecto a esas evidencias.

"Lo que hace la democracia es intentar conseguir la mejor recopilación de evidencias que se acerque lo mejor posible al consenso para poder transformar la realidad desde una forma no autoritaria. Esto es complicado en un nivel de aceleración como el que estamos viviendo", ha proseguido.

Subirats ha apuntado que su experiencia "corta pero significativa" en el Ministerio de Universidades, así como en el Ayuntamiento de Barcelona como concejal, le hizo advertir que algo faltaba entre lo que pensaba y escribía como académico y lo que veía en la práctica política.

CIENCIA CONTRA LA ULTRADERECHA

Ha defendido reforzar la eficacia y la capacidad técnica, que ve como una forma de hacer frente a los discursos de la ultraderecha que aseguran que "la democracia promete mucho pero hace poco", y ha apuntado que la desinformación se puede combatir promoviendo una ciencia que se acerque a la gente.

"Faltará ver si la simplificación de la realidad y el desprecio al conocimiento científico acaban consiguiendo mejores resultados, porque aún no tenemos una prueba del algodón sobre que las políticas antivacunas del señor Kennedy en Estados Unidos mejoren la salud del país", ha añadido.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sobre el auge de la inteligencia artificial, Subirats ha alertado de que puede llegar a dar respuestas "aparentemente desde una lógica neutral" pero que, en realidad, estén fuertemente sesgadas por la forma en que se han seleccionado los datos o el tipo de planteamiento que hay detrás.

"No tenemos por qué aceptar que la decisión que nos da la maquina es inapelable, todos los elementos de indeterminación son positivos, e incorporan dimensiones humanas que la máquina no tiene por qué reconocer. Creo que estamos en esta fase, de intentar regular un caballo que cada vez corre más", ha señalado.

Según él, lo importante es "politizar" el debate: ver qué costos y beneficios tiene asumir las decisiones hechas por IA como inapelables, y entender que toda decisión incorpora una distribución de costes y beneficios y, por lo tanto, asumir que no es un debate técnico, sino uno con connotaciones políticas y sociales.

EFECTIVIDAD COMO LEGITIMIDAD

Subirats ha afirmado que la democracia no solo consiste en tener consenso, sino en tener más capacidad de resolución de problemas, y es ahí donde la ciencia puede ayudar: "Si encontrásemos formas de mejorar la efectividad de las políticas, eso resultaría en una mayor legitimidad del sistema democrático. Aquí deberíamos estar interesados todos aquellos que compartimos la idea que el democrático funciona mejor que los demás sistemas".

"Los científicos deberían estar de acuerdo en que merecería la pena contribuir a que los cambios se produzcan, y los políticos deberían estarlo en que quizás no deberían escuchar solo al que más grita, sino a aquellos que tienen algunos elementos que pueden ser útiles a la hora de plantear el cambio en la realidad", ha detallado.

EVALUAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Subirats ha lamentado la falta de evaluación de políticas públicas en Catalunya y España, algo que achaca, en parte, a que la política se proyecta en el futuro y, por lo tanto, tiene poco interés en analizar el pasado: "¿Quién tiene interés en evaluar? La ciencia, por un lado, y los actores sociales que consideran que no se han satisfecho sus demandas".

En este sentido, ha apuntado que las culturas protestantes acostumbran a evaluar más sus políticas públicas porque, por tradición, tienen más consideración por la responsabilidad individual, mientras en los de tradición católica prima más la idea de que el perdón salva: "Bueno, ya lo haremos mejor la próxima vez, ¿no?".

Ha puesto el ejemplo de Barcelona, donde hay muchas obras en curso porque en mayo de 2027 hay elecciones municipales: "Hacer las obras cuando faltan 3 meses para las elecciones, se sabe que es complicado. Por lo tanto, tienes que combinar la necesidad de hacer las obras en un sitio, con la viabilidad política del tema, y con que sea técnicamente factible. Esta triangulación podría ser útil en muchos otros casos".

LA NUEVA IZQUIERDA

Preguntado por el relanzamiento de Sumar, asegura que la izquierda debe tener "cierta capacidad de renovar el mensaje y de ser más ilusionante en momentos difíciles", teniendo en cuenta a la vez cómo funciona el sistema electoral y político a nivel de circunscripciones.

El exministro ha señalado que no será suficiente con un discurso del miedo, sino que se necesitarán mensajes de esperanza y de futuro: "Podemos poner mucho énfasis en el 'Cuidado que viene Vox', pero tenemos que ser capaces de explicar qué propuetsas tenemos y cómo avanzaremos delante de los problemas que tiene la gente".

Sobre la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, Subirats ha afirmado que tiene un planteamiento "propio de una izquierda basada en el sistema plurinacional" --en el que se incluyen País Vasco, Galicia y Catalunya--, y que otras fuerzas políticas no tienen una territorialidad tan clara, por lo no puede aplicarse una lógica sistemática sino que deberá analizarse cada particularidad.

Finalmente, ha apuntado que las primarias de Barcelona en Comú para elegir candidato a la alcaldía de Barcelona, ha dicho que sirvieron para "refrescar el nivel de debate de la organización", pero que el resultado pone de manifiesto que la mayoría cree que Gerardo Pisarello es el más adecuado.