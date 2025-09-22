John Carlin define a Mandela como ejemplo de liderazgo "que pone el bien común por encima de todo"

Asegura que no era "una especie de santo o Gandhi"

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor John Carlin, conocido por su trayectoria profesional y su cercanía con Nelson Mandela, ha definido al líder sudafricano como un ejemplo de liderazgo "que pone el bien común por encima de todo".

En un coloquio en el Círculo Ecuestre este lunes, ha pedido alejarse del tópico de que Mandela era "una especie de santo o Gandhi, por ser un líder que perdonaba", informa el Círculo en un comunicado.

"Perdonó porque era la forma más eficiente para lograr su objetivo", ha dicho Carlin, que ha destacado que, en los momentos de mayor tensión, Mandela siempre priorizó el bien común y la estabilidad del país, en sus palabras.

EL CASO DE CHRIS HANI

Ha recordado cómo se abordó en 1993 el asesinato del número dos en el Congreso Nacional Africano y posible sucesor de Mandela, Chris Hani: "Con el país a punto de explotar, esa misma noche, Nelson Mandela comparece en radio y televisión para hacer un llamada a sus seguidores, apelando a la paz ante tal situación".

El periodista lo ha contrastado con el caso de Charlie Kirk, cuya muerte está siendo utilizada "como factor de división y odio" por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras Mandela calmó a la nación y evitó una guerra civil, textualmente.

Asimismo, ha destacado una frase de la primera rueda de prensa de Mandela tras salir de la cárcel, en la que aseguraba que se deben "reconciliar los miedos de los blancos con las aspiraciones de los negros".

Carlin ha asegurado que Mandela representa un modelo de liderazgo "basado en la empatía, la visión estratégica y la capacidad de reconciliar enemigos".