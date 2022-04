Jordà confirma que los perjudicados por las heladas podrán acogerse a los ERTE

La consellera apuesta por "impulsar una mutualidad de país"

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, ha confirmado que los agricultores perjudicados por las últimas heladas podrán aplicar expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE).

"Por causa mayor, no habrá ningún problema, se podrán tramitar estos ERTE, que los haremos para acompañar toda esta gente que no podrá trabajar porque la estructura está, pero evidentemente no habrá fruta: tanto para cooperativas, como para centrales como para campesinos y campesinas que tienen a cuatro personas que les ayudan con la campaña", ha afirmado en una entrevista de TV3 este miércoles recogida por Europa Press.

Ha remarcado la importancia del sector agrícola catalán y ha convenido en que con las líneas de crédito de 39 millones quedarán "cortos", ante lo que ha dicho que harán lo que haga falta para ayudar a los agricultores a afrontar los daños de las heladas, también con el impulso de nuevas medidas que no ha concretado.

El Govern aprobó la semana pasada autorizar a la Conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural a firmar un convenio con el ICF para constituir un fondo de garantía de como máximo 39 millones de euros.

"No nos podemos permitir como país que se deje de cultivar un palmo de tierra", ha zanjado.

Jordà ha apostado por "impulsar una mutualidad de país" para que las coberturas se adecuen al cambio climático y a las necesidades particulares de cada una de las zona.

Ha explicado que es una propuesta "que no es de hoy para mañana" y ha abogado por reformar el sistema de coberturas actual --que ha calificado de muy mal estructurado-- para hacer frente a la inseguridad que a su juicio sufren los agricultores.

LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA Y ENDESA

La consellera ha considerado que la Ley de la cadena "no fue suficientemente valiente ni firme pero es una ley, es una herramienta" y ha exhortado a exprimirla al máximo, en sus palabras.

"El problema no viene ni de la guerra de Ucrania ni de las heladas, que lo han agravado, el problema viene de antes y es esta cuestión de los costes", ha alertado, y ha calificado de buenas las ayudas que ha aprobado el Gobierno.

Preguntada por el expediente informativo abierto a Endesa por desviaciones al alza en lecturas estimadas de facturas, ha pedido cambiar la Ley del sistema eléctrico para acabar con los oligopolios, en sus palabras: "Por más inventos que hagamos se tiene que hacer una cosa estructural, que es cambiar la ley".