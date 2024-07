Jordi Clos (Gremi d'Hotels) apoya la medida de Collboni de eliminar pisos turísticos

La ve "contundente" y defiende que haya apartamentos en edificios enteros



BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, se ha mostrado "a favor" de la medida del alcalde, Jaume Collboni, sobre eliminar los pisos turísticos de la ciudad en 2028.

En rueda de prensa este jueves, ha considerado que Collboni "ha tomado una medida contundente", como se ha hecho en otras ciudades.

Ha destacado que en Barcelona "hay un volumen de apartamentos ilegales muy considerable, algunos sueltos dentro de los edificios", por lo que ha defendido ofrecer apartamentos turísticos en edificios enteros, que no generen conflicto entre los ciudadanos, ha dicho.

Clos ha explicado que el Gremi tiene 40 edificios enteros y que no tiene, "por supuesto, ningún apartamento suelto ni ilegal".

XAVIER MARCÉ: "VALOR AÑADIDO"

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha remarcado que la medida del gobierno municipal se ha basado en "un marco competencial que ahora es posible", en referencia al decreto ley aprobado por la Generalitat que regula las viviendas turísticas.

Marcé ha defendido, textualmente, que el control de la oferta termina incidiendo en la demanda y ha abogado por un turismo "que deje un valor añadido en la ciudad desde todos los puntos de vista".

PERFIL DEL VISITANTE

Para Jordi Clos, el objetivo no es aumentar el número de visitantes, sino "ir modificando el perfil" y crear la oferta que haga que este tipo de cliente venga por unas razones determinadas, ha explicado.

Además, ha dicho que la previsiones para este verano son "buenas", con una ocupación de alrededor el 87% en Barcelona.

PEUAT

Al preguntársele sobre el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) -–que regula la implantación de todo tipo de alojamiento turístico--, Clos ha dicho que el tema sigue abierto, y desea que en un futuro se considerase que "algunos edificios singulares que podrían ser monumentos pudiesen ser regulados para hacerse hoteles nuevos", porque aportaría valor añadido a Barcelona.

Xavier Marcé ha detallado que el PEUAT "está pensado desde la perspectiva de regular, no para mejorar la calidad de los hoteles", aunque considera muy bueno que los hoteles hagan este tipo de reflexiones.

MANIFESTACIÓN CONTRA LA MASIFICACIÓN TURÍSTICA

Sobre la recinte manifestación contra el turismo masificado del sábado 6 --en la que un grupo de manifestantes increparon a turistas--, Clos ha dicho que en las protestas de otras ciudades españolas asistieron 15.000 ó 20.000 personas (el Ayuntamiento cifró los asistentes en 2.800).

"Lo único que me sabe mal es que sean agresivos, que se agreda tirando agua a los turistas o se cierren las puertas de un hotel y se ataque a personas que estaban celebrando la boda de una familia. A mí esto es lo que no me hace estar cómodo", ha lamentado.

Clos ha subrayado que "está muy bien que haya una serie de señores que crean que el turismo no es necesario en Barcelona", aunque ha afirmado que el turismo en las encuestas del Ayuntamiento hace unos años tenía una preocupación alta y las encuestas ahora marcan que no existe.