Jordi Cuixart se reafirma y ve la desobediencia civil como "instrumento legítimo"

Actualizado 16/10/2018 13:38:58 CET

Rechaza un eventual indulto y reclama "unidad de acción" independentista

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se ha reafirmado este martes en su papel en la movilizaciones que le llevaron a la cárcel y ha defendido la desobediencia civil como un "instrumento legítimo, pacífico y democrático para transformar y mejorar la sociedad".

"No solo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, sino que lo volvería a hacer tantas veces como haga falta", ha afirmado en una carta a los socios de la entidad cultural y recogida por Europa Press, cuando se cumple el primer aniversario de su entrada en la cárcel.

Ha criticado que su entrada en prisión fue fruto de un "A por ellos' de jueces y fiscales llenos de impunidad", pese a lo cual cree que la madurez del movimiento soberanista no se ha visto afectada y es un movimiento más consolidado que nunca.

Sin embargo, ha añadido que la madurez del soberanismo no le impide manifestar que es "imprescindible que los partidos políticos soberanistas actúen, de una vez por todas, desde la unidad de acción y la responsabilidad colectiva".

REPROBAR AL REY

Cuixart considera que son ejemplos de unidad el "éxito" de la última movilización independentista de la Diada, la reprobación al Rey en el último pleno del Parlament o la iniciativa de este fin de semana 'Cims per la Llibertat', en la que se reivindicó la libertad de los presos.

Ha asegurado que hay una represión del Estado hacia el movimiento soberanista, y ha pedido al independentismo ser consciente de las expectativas creadas y hablar a la gente desde la "empatía, la sinceridad y con toda claridad".

FISCALÍA Y VOX

Ha reclamado que las peticiones de la Fiscalía y Vox contra los presos deben encontrar "la respuesta serena pero contundente del 80% de la sociedad catalana" que rechaza los encarcelamientos y defiende un referéndum de autodeterminación sin matices, ha dicho.

"El objetivo no es salir de la prisión, sino afrontar el siguiente embate que nos plantea el Estado con toda determinación y coraje", según Cuixart, que ha afirmado que desde el 1-O los catalanes se han ganado el derecho a ser tratados con respeto.

Pide a los socios de Òmnium seguir defendiendo el proceso soberanista y rechaza indultos y un nuevo Estatut de autonomía: "Si el Gobierno del PSOE piensa que hemos hecho todo este camino para debatir de nuevo el Estatut recortado del 2006, es que no ha entendido nada de nada".

Cuixart finaliza la carta agradeciendo el apoyo en todo este año tanto a él como a su familia, ya que ha asegurado que ni un solo segundo se ha sentido solo, y concluye el escrito deseando "salud, esperanza, entendimiento y República".