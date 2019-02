Jordi Cuixart rechaza en un libro ser indultado porque cree que "no resuelve el conflicto"

Publicado 05/02/2019 15:05:24 CET

Afirma que no espera un indulto porque "España no está preparada para darlo"

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha asegurado que sería una mala noticia que los presos soberanistas fueran indultados si les condenan en el juicio del proceso soberanista, porque "querrá decir que se pasa página y no se resuelve el conflicto".

Así lo dice en el libro 'Tres días en la cárcel. Un diálogo sin muros' (Plaza & Janés), que refleja una conversación entre Cuixart y la periodista Gemma Nierga durante tres encuentros en la prisión de Lledoners (Barcelona) de finales de noviembre a diciembre de 2018.

"No espero el indulto porque pienso que España no está preparada para darlo. Y si llega el indulto, será una mala noticia para España porque querrá decir que se pasa página y no se resuelve el conflicto", asegura Cuixart.

Considera que lo que hay que hacer ahora es solucionar este conflicto entre Catalunya y el resto de España para no "traspasarlo a las próximas generaciones".

"Ya lo hemos ido arrastrando de una generación a otra durante muchos años", sostiene, y afirma que en el pasado se daba por hecho que muchas cosas no se podían hacer pero que el independentismo ha acabado logrando, como el 1-O.

Por eso, defiende que se pueda hacer un referéndum vinculante sobre la independencia de Catalunya: "¿Quién dice que no podemos hacer un referéndum vinculante en el siglo XXI?".