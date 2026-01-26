Jordi Oliver, nuevo socio responsable de Transformación y Tecnología Financiera en KPMG España

Archivo - El nuevo socio responsable de Transformation & Technology para el sector Financiero de KPMG en España, Jordi Oliver. - JORDI PLAY - KPMG - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consultora KPMG ha nombrado a Jordi Oliver como nuevo socio responsable de Transformación y Tecnología para el sector Financiero en España, que liderará desde este puesto al equipo que ayuda a bancos, aseguradoras y gestoras de activos a "afrontar el reto permanente de la transformación tecnológica".

Jordi Oliver se incorporó a KPMG España en 2011, en el área de Consultoría, donde ha centrado su actividad en el asesoramiento para entidades financieras nacionales e internacionales en los ámbitos de transformación tecnológica, estrategia y gobierno de datos y de la información, entre otras funciones, informa KPMG en un comunicado este lunes.

"En los próximos años visualizamos un cambio de paradigma en la forma de adoptar y gestionar la tecnología por parte de las entidades financieras basado en la incorporación de las emergentes como cloud, quantum, inteligencia artificial o gestión avanzada de datos", ha destacado Oliver.